للرجال والنساء.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود

أعلنت جامعة الملك سعود عن وظائف أعضاء هيئة التدريس (للرجال والنساء) بدرجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) في عدد من جهات وأقسام الجامعة.

وتشمل الوظائف في المجالات الآتية:

– كلية العلوم

– العلوم الطبية التطبيقية

– علوم الأغذية والزراعة

– علوم الرياضة والنشاط البدني

– عمادة القبول والتسجيل

– كرسي أبحاث التأهيل

– السنة الأولى المشتركة

– كلية الآداب

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التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 1439/4/3هـ.

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