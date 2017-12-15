 للرجال والنساء.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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للرجال والنساء.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود

للرجال والنساء.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود عن وظائف أعضاء هيئة التدريس (للرجال والنساء) بدرجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) في عدد من جهات وأقسام الجامعة.

وتشمل الوظائف في المجالات الآتية:

– كلية العلوم
– العلوم الطبية التطبيقية
– علوم الأغذية والزراعة
– علوم الرياضة والنشاط البدني
– عمادة القبول والتسجيل
– كرسي أبحاث التأهيل
– السنة الأولى المشتركة
– كلية الآداب

للإطلاع على تفاصيل الوظائف المتاحة: إضغط هنا

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 1439/4/3هـ.

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