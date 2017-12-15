 تفتيش 103 منشآت في اليوم الثاني لحملة الـ 1001 بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تفتيش 103 منشآت في اليوم الثاني لحملة الـ 1001 بالرياض

تفتيش 103 منشآت في اليوم الثاني لحملة الـ 1001 بالرياض
واس - الرياض

واصلت فرق التفتيش بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جهودها في زيارة المنشآت خارج نطاق المدن الصناعية بمدينة الرياض ضمن تنفيذ حملة التفتيش البيئي لـ 1001 منشأة التي بدأت أول أمس الأربعاء.
وأوضح مدير عام إدارة المراقبة البيئية والالتزام البيئي والمشرف على الحملة المهندس سليمان السنقوف أن الفرق انتهت من تفتيش 103 في اليوم الثاني للحملة الذي رصدت فيه 72 مخالفة بيئية على بعض تلك المنشآت.
وأكد السنقوف أن أبرز المخالفات التي رصدت تمحورت حول مزاولة نشاط بدون ترخيص بيئي، عدم وجود خطة طوارئ، عدم وجود سجلات بيئية وتخزين المواد بطريقة غير مطابقة للاشتراطات البيئية، والتخلص من النفايات الخطرة والسامة عن طريق جهات غير مؤهلة من قبل الهيئة وتخزينها ووجود انبعاثات لملوثات الهواء و انسكابات داخل أماكن العمل.
وتأتي هذه الحملة التي تستمر لمدة 10 أيام بغرض التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى المملكة، والاطلاع على مدى التزامها بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتطبيقها للمقاييس والمعايير البيئية الواردة فيه ورفع مستوى الوعي البيئي لدى هذه المنشآت.

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