 هيئة الربط الكهربائي الخليجي توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للطاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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هيئة الربط الكهربائي الخليجي توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للطاقة

هيئة الربط الكهربائي الخليجي توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للطاقة
واس - الرياض

وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للطاقة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تعزيز التعاون فيما بينهما عن طريق استثمار التسويق التجاري للدورات التدريبة التي تقدمها الأكاديمية.
ووقع المذكرة من جانب الهيئة الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي المهندس أحمد بن علي الإبراهيم ، ومن الأكاديمية الوطنية للطاقة مدير ها المهندس أحمد العيسى، بحضور المهندس الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة رئيس مجلس إدارة الهيئة، و نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس طه فقيهي، وعضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور صالح العواجي ، و رئيس مجلس إدارة الأكاديمية ونائب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو المهندس عبد الكريم الغامدي.
و تهدف المذكرة إلى تطوير العمل المشترك بين هيئة الربط الكهربائي والأكاديمية الوطنية للطاقة، لتحقيق التنمية البشرية ورفع الكفاءة، كذلك الإسهام في رفع مستويات الجودة الوظيفية وتأهيل الكوادر لدعم عدد من شباب الدول الأعضاء والدفع بهم في أحد أبرز المجالات الاقتصادية وهي الطاقة.
وأعرب المهندس الإبراهيم عن سعادته بتوقيع المذكرة التي تعمل على رفع قدرات الشباب وتأهيلهم في مجالات الطاقة المختلفة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار خطط الهيئة المستقبلية لتطوير بيئة العمل بها ومواكبة المستجدات في صناعة وتجارة الطاقة .
وأوضح أن الهيئة تتوقع أن يمتد ويتواصل التعاون في المستقبل بمزيد من الاتفاقيات المشتركة من أجل تطوير الموارد البشرية، وتوظيف القدرات وتأهيل الأفراد المنتجين ومنحهم رؤية واسعة في المسارات العملية المختلفة .

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