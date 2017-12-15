 المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية يشدد على الرغبة في “بدء حوار” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فرصةً للذكور والإناث من عمر 24 سنة .. اليوم و غدا الموعد الأخير للاستفادة من الدفعة الثانية من “حساب المواطن” بالفيديو .. الملك فيصل عن تصوره للمملكة بعد ٥٠ عاماً : نريد أن تكون المملكة مصدر إشعاع للإنسانية والسلام مدير تعليم حائل يكرم شركة كهرباء منطقة حائل لمشاركتها في مشروع اليوم الكامل للسلامة التماس كهربائي يشعل النيران في منزل ويصيب 6 بالمزاحمية السيستاني: السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة الدولة روسيا : القبض على خلية داعشية خططت لشن هجمات إرهابية أرامكو توقع مذكرة تفاهم لدعم الصيادين ذوي الدخل المحدود في بيش المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية يشدد على الرغبة في “بدء حوار” هيئة الربط الكهربائي الخليجي توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للطاقة تفتيش 103 منشآت في اليوم الثاني لحملة الـ 1001 بالرياض انطلاق بطولة البراعم والناشئين لكرة الطاولة لجنة التنمية الاجتماعية بالظفير تقيم حفل تكريم لطالب خالد الغامدي بمناسبة تفوقه وحصوله على المركز الاول في الرياضيات والعلوم على مستوى المملكة

المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية يشدد على الرغبة في “بدء حوار”

المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية يشدد على الرغبة في “بدء حوار”
المناطق - وكالات

شدد المبعوث الأمريكي المسؤول عن ملف كوريا الشمالية جوزف يون، الجمعة من تايلاند، على الرغبة في “فتح حوار” مع بيونغ يانغ، بعدما وجهت واشنطن إشارات متناقضة في هذا الشأن.

وفي تصريح صحافي، شدد جوزف يون في ختام جولة آسيوية شملت اليابان وتايلاند، على أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون “قال إننا منفتحون على الحوار، فلنر ماذا يجيبون”.

وكان ريكس تيلرسون أعلن الثلاثاء استعداده للتحدث مع بيونغ يانغ “من دون شروط مسبقة”. واعتبرت هذه التصريحات تطوراً للاستراتيجية الأمريكية. لكن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت الأربعاء أن سياسة الولايات المتحدة “لم تتغير” حول الملف الكوري الشمالي.

إلا أن يون شدد الجمعة على أنه “من الصعب جداً معرفة نواياهم من دون إجراء حوار حقيقي”، في ما يشكل مواصلة لسياسة “رئيسه” تيلرسون.

وأضاف “نحن منفتحون على الحوار. ونأمل في أن يوافقوا على التحاور”، داعياً إلى الجمع بين “الدبلوماسية والعقوبات”.

وجاء إلى بانكوك لإقناع تايلاند بعزل بيونغ يانع، وهذا ما بدأت بانكوك فعله حتى الآن من خلال خفض مبادلاتها التجارية مع كوريا الشمالية خفضاً كبيراً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>