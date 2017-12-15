روسيا : القبض على خلية داعشية خططت لشن هجمات إرهابية

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن بيان لجهاز الأمن الروسي اليوم الجمعة أنه تم اعتقال 7 أعضاء بخلية تابعة لتنظيم داعش، كانت تخطط لتنفيذ هجمات في أماكن عامة.

وقالت الوكالة إنه ألقي القبض على أعضاء الخلية في سان بطرسبورغ يومي 13 و14 ديسمبر (كانون الأول).

وأشار جهاز الأمن الروسي إلى أن إدارة خلية داعش في بطرسبورغ التي خططت لعملية إرهابية تمت من قبل متزعمين في الخارج عبر ماسنجر “التلغرام”. وقام عناصر الأمن خلال العملية الخاصة في بطرسبورغ بتدمير مختبرا لتصنيع المتفجرات.

وخلال هذه العملية الأمنية الخاصة، ألقت قوات الأمن القبض على 7 عناصر في داعش وبحوزتهم متفجرات ومكونات عبوات ناسفة، أسلحة آلية وذخائر.