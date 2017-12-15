 التماس كهربائي يشعل النيران في منزل ويصيب 6 بالمزاحمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

التماس كهربائي يشعل النيران في منزل ويصيب 6 بالمزاحمية السيستاني: السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة الدولة روسيا : القبض على خلية داعشية خططت لشن هجمات إرهابية أرامكو توقع مذكرة تفاهم لدعم الصيادين ذوي الدخل المحدود في بيش المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية يشدد على الرغبة في “بدء حوار” هيئة الربط الكهربائي الخليجي توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للطاقة تفتيش 103 منشآت في اليوم الثاني لحملة الـ 1001 بالرياض انطلاق بطولة البراعم والناشئين لكرة الطاولة لجنة التنمية الاجتماعية بالظفير تقيم حفل تكريم لطالب خالد الغامدي بمناسبة تفوقه وحصوله على المركز الاول في الرياضيات والعلوم على مستوى المملكة نقل تعازي القيادة.. وكيل إمارة القصيم يؤدي الصلاة على الشهيد “المقبل” انطلاق منافسات بطولة الرجال المفتوحة الرابعة للتنس بمشاركة 120 لاعباً بلدي القيصومة يختار رئيسه ونائب الرئيس

التماس كهربائي يشعل النيران في منزل ويصيب 6 بالمزاحمية

التماس كهربائي يشعل النيران في منزل ويصيب 6 بالمزاحمية
المناطق - المزاحمية

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة المزاحمية صباح أمس حريقاً اندلع في منزل بحي الهدا إثر التماس كهربائي في مكيف، نتج عنه إصابة 6 من عائلة واحدة و التهام النيران لأجزاء من المنزل، وهرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع فور تلقي غرفة عمليات الدفاع المدني البلاغ، وقامت بإخماد النيران وإنقاذ المحتجزين أب وأم وأربعة أطفال، ونجحت الفرق من الحد من الخسائر ومنعت امتداد الحريق إلى بقية الغرف، فيما قامت فرق الإطفاء بتمشيط الموقع والتأكد من عدم وجود حالات. وتم نقل المصابين في وقت قياسي بواسطة فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني إلى مستشفى المزاحمية العام لتلقي العلاج اللازم .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>