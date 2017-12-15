 مدير تعليم حائل يكرم شركة كهرباء منطقة حائل لمشاركتها في مشروع اليوم الكامل للسلامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مدير تعليم حائل يكرم شركة كهرباء منطقة حائل لمشاركتها في مشروع اليوم الكامل للسلامة

مدير تعليم حائل يكرم شركة كهرباء منطقة حائل لمشاركتها في مشروع اليوم الكامل للسلامة
المناطق - حائل

كرّم مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني المشاركين  من كهرباء منطقة حائل في مشروع اليوم الكامل للسلامة والمقام في مدرسة المعتصم الثانوية يوم الخميس 29/3/1439هـ بمكتبه وشمل التكريم كل من مدير إدارة كهرباء حائل ومشرف وحدة إطفاء حائل الأستاذ خلف الهقص ونائب مشرف الوحدة الأستاذ فهيد الشمري وقائد ثانوية المعتصم الأستاذ فهد المشعان بحضور مدير إدارة الأمن والسلامة الأستاذ مشعل القرين.

 

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور “يوسف الثويني” بأن الأمن والسلامة المدرسية ليست ترفا وإنما ضرورة وحاجة ملحة لأمن وسلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس (بنين وبنات) وضرورة التعامل السليم والصحيح مع أي ظرف طارئ.

 

 وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة الأستاذ مشعل القرين بأن مشروع اليوم الكامل للسلامة قام بتدريب عدد 400 طالب من الصف الأول الثانوي بواقع 10 طلاب من كل ثانوية بالمنطقة حيث بلغ عدد الثانويات المستهدفة 40 ثانوية بمدينة حائل يشكلون فريق السلامة المدرسية وتدريب الطلاب على ثلاث برامج أساسية التدريب على خطط الإخلاء والتدريب على استعمال أدوات السلامة وطفايات الحريق والتدريب على تنظيم الطلاب في حالات الهلع والاندفاع.

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