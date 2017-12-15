بالفيديو .. الملك فيصل عن تصوره للمملكة بعد ٥٠ عاماً : نريد أن تكون المملكة مصدر إشعاع للإنسانية والسلام

روج نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو نادر للملك فيصل كان قد بثه حساب ذاكرة الماضي الجميل عبر “تويتر”، اليوم الجمعة.

وأظهر مقطع الفيديو الملك فيصل وهو يتحدث عن تصوره للمملكة بعد ٥٠ عاماً، وذلك في معرض رده على سؤال تم توجيهه إليه حول ما يريده للمملكة وتصوره لها بعد 50 عاماً.

وأجاب الملك فيصل بقوله: نريد أن تكون المملكة مصدر إشعاع للإنسانية والسلام يسكنها شعب مؤمن بالله يحتفظ بتقاليده المنبثقة عن تعاليم الإسلام والأخلاق العربية الأصيلة، ويبني البلاد على أسس راسخة من الإيمان والأخذ بالعلوم الحديثة الحضارية النافعة”.

ونال المقطع المتداول إعجاب المغردين الذين ترحموا على الملك فيصل، مؤكدين أن ملوك السعودية قول وفعل.