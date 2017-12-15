 بالفيديو .. الملك فيصل عن تصوره للمملكة بعد ٥٠ عاماً : نريد أن تكون المملكة مصدر إشعاع للإنسانية والسلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو .. الملك فيصل عن تصوره للمملكة بعد ٥٠ عاماً : نريد أن تكون المملكة مصدر إشعاع للإنسانية والسلام مدير تعليم حائل يكرم شركة كهرباء منطقة حائل لمشاركتها في مشروع اليوم الكامل للسلامة التماس كهربائي يشعل النيران في منزل ويصيب 6 بالمزاحمية السيستاني: السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة الدولة روسيا : القبض على خلية داعشية خططت لشن هجمات إرهابية أرامكو توقع مذكرة تفاهم لدعم الصيادين ذوي الدخل المحدود في بيش المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية يشدد على الرغبة في “بدء حوار” هيئة الربط الكهربائي الخليجي توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للطاقة تفتيش 103 منشآت في اليوم الثاني لحملة الـ 1001 بالرياض انطلاق بطولة البراعم والناشئين لكرة الطاولة لجنة التنمية الاجتماعية بالظفير تقيم حفل تكريم لطالب خالد الغامدي بمناسبة تفوقه وحصوله على المركز الاول في الرياضيات والعلوم على مستوى المملكة نقل تعازي القيادة.. وكيل إمارة القصيم يؤدي الصلاة على الشهيد “المقبل”

بالفيديو .. الملك فيصل عن تصوره للمملكة بعد ٥٠ عاماً : نريد أن تكون المملكة مصدر إشعاع للإنسانية والسلام

المناطق - متابعات

روج نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو نادر للملك فيصل كان قد بثه حساب ذاكرة الماضي الجميل عبر “تويتر”، اليوم الجمعة.

وأظهر مقطع الفيديو الملك فيصل وهو يتحدث عن تصوره للمملكة بعد ٥٠ عاماً، وذلك في معرض رده على سؤال تم توجيهه إليه حول ما يريده للمملكة وتصوره لها بعد 50 عاماً.

وأجاب الملك فيصل بقوله: نريد أن تكون المملكة مصدر إشعاع للإنسانية والسلام يسكنها شعب مؤمن بالله يحتفظ بتقاليده المنبثقة عن تعاليم الإسلام والأخلاق العربية الأصيلة، ويبني البلاد على أسس راسخة من الإيمان والأخذ بالعلوم الحديثة الحضارية النافعة”.

ونال المقطع المتداول إعجاب المغردين الذين ترحموا على الملك فيصل، مؤكدين أن ملوك السعودية قول وفعل.

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