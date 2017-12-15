فرصةً للذكور والإناث من عمر 24 سنة .. اليوم و غدا الموعد الأخير للاستفادة من الدفعة الثانية من “حساب المواطن”

يعد اليوم الجمعة والغد هو آخر مهلة للتسجيل في برنامج حساب المواطن، وذلك قبل إغلاق دورة الصرف الثانية لبرنامج حساب المواطن، التي تنتهي بنهاية يوم غد السبت الموافق 16 ديسمبر.

ويعتبر هذان اليومان هما الأخيران للاستفادة من الدفعة الثانية المجدولة للصرف في 10 يناير، فيما يستفيد مَن يسجّل بعد ذلك من الدفعة الثالثة المجدولة للصرف في 10 فبراير.

والجدير بالإشارة أن المُهلة فرصةً للذكور والإناث من عمر 24 سنة بعدما أُعلن بشكلٍ رسمي إمكانية تسجيلهم بشكلٍ مستقل عن الأسرة دون أن تُطلَب منهم مستندات تثبت استقلاليتهم بالسكن.

يشار إلى أن مرحلة الاستحقاق والأهلية وصرف الدفعة الأولى من البرنامج ستتم يوم الخميس المقبل الموافق 21 ديسمبر.