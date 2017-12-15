نائب وزير الخدمة المدنية : خطاب خادم الحرمين الشريفين رسم الطريق نحو خدمة الوطن

وصف معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي الخطاب الملكي السنوي الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لأبناء وبنات الوطن خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى للسنة الثانية من الدورة السابعة الأربعاء الماضي، بالخطاب الشامل والوافي في رسم الطريق وإنارته نحو خدمة الوطن، وما احتواه من رسائل مهمة موجهة للمواطنين وللعالم ، التي تأتي كنبراس عمل ورؤية مستقبل نابعة من رجل أتصف بالحكمة والمنطق والإدراك الحقيقي لما يدور في هذا العالم المتغير بسرعة، إلى جانب أن هذا الخطاب التاريخي شكل الإطار العام للمواطنين والمواطنات والدور الكبير والخطوات المتسارعة لمسيرة نماء وبناء للوطن ومواطنيه تنطلق من رؤية المملكة 2030 واستراتيجياتها المتنوعة وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي برهن للجميع طموحه وتطلعاته في إحداث نقلة للوطن في شتى المجالات .

وأكد الملفي أن خطاب الحرمين الشريفين حفظه الله لم يكن محطة مهمة في حياة السعوديين من كل عام، بل تابعه العالم أجمع وقام على تحليله ودراسته، وتناولته مختلف وسائل الإعلام، نظرا لمكانة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله كقائد أحدث تغيرات في قضايا عالمية وسياسية، مما عزز من مكانة المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، سائلا الله تعالى يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها والاستقرار والخير.