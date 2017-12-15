 هيئة النقل : قرار مخالفة الشاحنات التي لم تثبت حواجز السلامة يبدأ مطلع 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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هيئة النقل : قرار مخالفة الشاحنات التي لم تثبت حواجز السلامة يبدأ مطلع 2018

هيئة النقل : قرار مخالفة الشاحنات التي لم تثبت حواجز السلامة يبدأ مطلع 2018
واس - الرياض

شدد المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري على أن البدء بمخالفة الشاحنات التي لم “تثبت” حواجز السلامة سيطبق اعتبارًا من الأثنين 1 يناير 2018م الموافق 14 ربيع الآخر 1439هـ، موضحا أن قيمة المخالفة تبلغ ” 5 آلاف ريال” لكل شاحنة لم تلتزم بالقرار، فيما تبلغ قيمة الغرامة لعدم المطابقة ” 4 آلاف ريال “.
وأوضح أن القرار نافذ ويشمل كل شاحنة سعودية وغير سعودية من تلك التي يزيد وزنها عن 3,5 (ثلاثة ونصف) طن، وقد بينت تفاصيل ذلك هيئة النقل للعموم عبر وسائل الإعلام وحسابها الرسمي على تويتر @SaudiPTA ، وأطلقت حملات توعوية خلال شهري نوفمبر، وديسمبر تسلم خلالها 500 ألف قائد شاحنة مطبوعات تعرِّف بالقانون وإلزاميته باللغات العربية، والإنجليزية، الآسيوية .
وفي بداية 2018م ستبدأ هيئة النقل عبر حملات التفتيش في مختلف مدن المملكة في تطبيق القانون الجديد دون تهاون لرفع مستوى السلامة ومخالفة الشاحنات غير المطابقة لاشتراطات السلامة بمبلغ ( 4 آلاف ريال)، وتصل إلى ( خمسة آلاف ريال) للشاحنات التي تتجاهل تركيب حواجز السلامة بشكل كامل .

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