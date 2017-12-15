 الناتو يعبر عن قلقه الشديد من منظومة صواريخ روسية محظورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الناتو يعبر عن قلقه الشديد من منظومة صواريخ روسية محظورة

الناتو يعبر عن قلقه الشديد من منظومة صواريخ روسية محظورة
المناطق - وكالات

عبر حلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة عن قلقه إزاء منظومة صواريخ روسية موجهة (كروز) يقول الحلف “إنها قد تنتهك اتفاقية أبرمت خلال الحرب الباردة تحظر مثل هذا النوع من الأسلحة”.

وتعتقد الولايات المتحدة أن روسيا تطور نظاماً لإطلاق صواريخ كروز من الأرض قادرة على بلوغ مدى محظور بمقتضى معاهدة أبرمت في 1987، وهو ما قد يجعل روسيا قادرة على توجيه ضربة نووية خاطفة لأوروبا.

وقال حلف شمال الأطلسي في بيان: “رصد الحلفاء نظاماً صاروخياً روسياً يثير مخاوف شديدة يطالب الحلف روسيا بالرد على هذه المخاوف بشكل موضوعي وشفاف وأن تنخرط في حوار تقني مع الولايات المتحدة”.

وفي بيان منفصل، قالت مبعوثة الولايات المتحدة لدى الحلف كاي بايلي هاتشيسون:  “يثير التصرف الروسي مخاوف شديدة”.

وتنفي موسكو انتهاك معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى المبرمة في 1987.

وجاء في تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في أبريل (نسيان) أن واشنطن أكدت في 2016 أن روسيا تنتهك التزاماتها بموجب المعاهدة المتمثلة في عدم “امتلاك أو إنتاج أو اختبار” أي صاروخ موجه ينطلق من الأرض يتراوح مداه بين 500 كيلومتر إلى 5500 كيلومتر، أو “امتلاك أو إنتاج أنظمة إطلاق لمثل هذه الصواريخ”.

وقالت الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي “إنها تراجع خيارات عسكرية من بينها أنظمة جديدة لصواريخ موجهة متوسطة المدى، وذلك في أول رد فعل من إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد الاتهامات الأمريكية”.

وأشارت الخارجية الروسية الأسبوع الماضي إلى أنها مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة لمحاولة الإبقاء على المعاهدة وأن موسكو ستمتثل لالتزاماتها إذا فعلت واشنطن.

وذكرت الوزارة في بيان في الذكرى الثلاثين لتوقيع المعاهدة أن موسكو تعتبر “لغة الإنذارات” وفرض العقوبات أمراً غير مقبول.

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