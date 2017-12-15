 المرور: يسمح للسعوديات بقيادة الدراجات والشاحنات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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المرور: يسمح للسعوديات بقيادة الدراجات والشاحنات

المرور: يسمح للسعوديات بقيادة الدراجات والشاحنات
المناطق- متابعات

أكدت إدارة المرور ، اليوم الجمعة، أنه سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات متى ما تم استكمال الشروط اللازمة لذلك، والمنصوص عليها نظامًا، والتي تطبق حالياً بحق الذكور.

كما أشارت إلى أنه سيسمح لهن أيضاً بقيادة الدراجات النارية، لا سيما أن القرار السامي الصادر في سبتمبر الماضي، والمفترض أن يبدأ تطبيقه في يونيو 2018، نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حد سواء.

إلى ذلك، أوضحت أنه لن يكون هناك أي تمييز لسيارات النساء بلوحات وأرقام خاصة، بل ستخضع لنفس نظام اللوحات المعمول به حالياً في المادة السابعة من نظام المرور.

وكان الملك سلمان أمر في 26 سبتمبر 2017 بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية. وصدر أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وتشيكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.

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