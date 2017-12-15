 عمل الرياض ينفذ حملات تفتيشية على “3239” منشأة تجارية ويضبط “335” مخالفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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عمل الرياض ينفذ حملات تفتيشية على “3239” منشأة تجارية ويضبط “335” مخالفة

عمل الرياض ينفذ حملات تفتيشية على “3239” منشأة تجارية ويضبط “335” مخالفة
المناطق - الرياض

كشفت الحملات التفتيشية التي نفذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بمشاركة الجهات الشريكة وعبر مكاتب العمل في المراكز والمحافظات التابعة له عن ضبط 335 مخالفة وضبط 12 مخالف لنظام الإقامة والعمل تم تسليمهم للجهات المختصة، في الأسبوع الماضي الذي تمت خلاله زيارة 3239 منشأة، شاملة لأنشطة الذهب والاتصالات والمستلزمات النسائية، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات التأنيث والتوطين.

وشملت الزيارات كلا من العاصمة وعدد من المحافظات مثل المجمعة والزلفي والخرج ووادي الدواسر والأفلاج والدوادمي وعفيف والغاط والمزاحمية، حيث أظهرت بعض المحافظات التزام مُنشآتها التجارية بالأنظمة والقرارات التي أصدرتها الوزارة لتنظيم سوق العمل.

وتأتي هذه الزيارات ضمن الخطط التي اتخذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لضمان تطبيق قرارات الوزارة المتعلقة بالتأنيث والتوطين، بما يضمن خلق البيئة المناسبة للعمل وتطويرها.

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