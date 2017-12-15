شهيد و 100 إصابة خلال مواجهات الجمعة في غزة

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على عدد من المتظاهرين الفلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت في محيط موقع “ناحال عوز” العسكري شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية “إن الشهيد يدعى ياسر سكر (23عاماً)، وقد استشهد بعد إصابته برصاصة في الرأس، فيما أصيب عشرات الفلسطينيين خلال المواجهات المستمرة حتى اللحظة على حدود قطاع غزة”.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن حصيلة الإصابات جراء المواجهات المندلعة في 5 مناطق من حدود قطاع غزة، بلغت نحو 100 مصاب، بينها 5 إصابات وصفت بالخطيرة.

وأصيب 23 فلسطينياً خلال مواجهات على الحدود الشمالية لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزة، إضافة لعشرات حالات الاختناق جراء الاستخدام المكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما أصيب 26 جراء المواجهات المندلعة شرق مدينة غزة، و15 فلسطينياً جراء مواجهات في مناطق متفرقة شمال القطاع، فيما أصيب 25 فلسطينياً خلال مواجهات اندلعت شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.