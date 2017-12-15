 سفارة المملكة في هولندا تدعو المواطنين إلى الحذر إثر حادثتي طعن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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سفارة المملكة في هولندا تدعو المواطنين إلى الحذر إثر حادثتي طعن

سفارة المملكة في هولندا تدعو المواطنين إلى الحذر إثر حادثتي طعن
أرشيفية
المناطق - الرياض

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لاهاي بهولندا المواطنين السعوديين والطلاب والطالبات، إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأمَاكِن غير الآمنة، وذلك بعد حادثتي الطعن اللتين وقعتا في مدينة ماستريخت.

ودعت السفارة، في حسابها على “تويتر”، المواطنين إلى التواصل مع السفارة مباشرة على هاتف الطوارئ (0623864036) عند ‏الحالات الطارئة.

يُذكر أن شخصين قُتلا وأصيب 3 آخرون، في حادثتي طعن بمدينة ماستريخت، جنوب هولندا، مساء أمس الخميس، في مكانين لا يفصل بينهما إلا عدة مئات من الأمتار قرب أحد المساجد.

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