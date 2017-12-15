مايكروسوفت تتيح “عين الذكاء الاصطناعي” لفاقدي البصر “فيديو”

تصدر الذكاء الاصطناعي قمة مايكروسوفت “Microsoft’s AI” في سان فرانسيسكو، التي انعقدت، الأربعاء 13 ديسمبر.

وأعلنت مايكروسوفت خلال المؤتمر عن مجموعة من التحديثات الجديدة التي تضم خوارزميات الذكاء الاصطناعي، بدءا من “Bing” إلى “Office 365″، بالإضافة إلى تحديث تطبيق “Seeing AI” المتاح عبر أجهزة آبل التي تعمل بنظام تشغيل iOS، وهو تطبيق يستخدم رؤية الكمبيوتر لمساعدة المكفوفين وفاقدي البصر على إدراك العالم من حولهم.

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ووفقا لمايكروسوفت، فقد تم تحميل التطبيق حوالي 100 ألف مرة منذ إطلاقه في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، وقد أقنعت مايكروسوفت مجموعة “tech titan” لتوزيع تكنولوجيا المعلومات، بتوفير هذا التطبيق في 35 دولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

ويقوم التطبيق برصد العناصر الظاهرة أمام المستخدم لوصفها له، حيث أنه قادر على التفرقة بين العملات المختلفة: الجنيه البريطاني والدولار الكندي والدولار الأمريكي واليورو وغيرها، وتمييز قيمها كذلك.

كما يمكن التطبيق من قراءة النصوص المطبوعة، حيث يقوم بقراءتها للمستخدم بشكل كامل.

ومع إضافة التحديث الجديد باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي، أصبح التطبيق قادرا على وصف أشياء محددة من قبيل لون الملابس، حيث أضافت الشركة نظام للتعرف على لون الإضاءة حول المستخدم مع تنبيهه عند الاقتراب من مصادرها. ولم يعد يقتصر على النصوص المطبوعة القصيرة بل أصبح قادرا على التعرف على خط اليد وهي إحدى المهارات التي بات يتميز بها التطبيق، بالإضافة إلى أنه يمكن تحديد الصوت الذي سيستخدمه للتحدث، حيث يمكن أن يكون عاليا أو خافتا، فضلا عن تحديد سرعة الكلام.

ومن غير الواضح على الإطلاق، حتى الآن، ما إذا كانت مايكروسوفت ستوفر التطبيق عبر نظام التشغيل أندرويد.