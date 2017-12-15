معرض جدة للكتاب يطرح “حكايات جنية” في منصات توقيع المؤلفين

يفاجئ معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة زواره من المثقفين والأدباء ومختلف شرائح المجتمع بطرح كتاب “حكايات جنية” للأديبة والكاتبة الدكتورة مها بنت عبود باعشن بعد غدٍ “الأحد” عبر منصات توقيع المؤلفين والعبارة عن مجموعة قصصية تخص المرأة وتتنقل بها عبر مجموعة من المواقف التي تواجهها في حياتها وكيفية التعامل معها في تصوير روائي لطيرانها وهبوطها للارتياح .

وأوضحت الأديبة والكاتبة الدكتورة مها بنت عبود باعشن أن مثل هذه الروايات تتسم باللغة السهلة للتعايش مع المتلقي والدخول إلى احساسه مما يعزز لديه الفهم ويشعر بملامسة احاسيسه وفهم ما يشعر به من مواقف قد يعجز في بعض الأحيان عن تفاديها أو طريقة فك رموزها مستدلة على ذلك بروايتها ” حكايات جنية ” التي تهدف للإحساس بمشاعر المرأة وألمها وحياتها وأسرارها النفسية والاجتماعية والحياتية والفكرية ، والتي لا تبوح بها لأحد ، بتحاورها مع نفسها بصمت واسترجاع ذكرياتها في الحياة .

وأضاف أن الرواية تلخص معاناة المرأة الحبيسة في الروح والعقل والقلب وشعورها بالمعاناة المغلقة بالوحدة ، وذلك من خلال حديث وحوار المرأة مع نفسها مستهدفة طرح رواية “حكايات جنية” في معرض جدة الدولي للكتاب باعتباره مسرح مفتوح لنشر الثقافة والأدب والمعرفة الهادفة التي تساعد وتحفز على القراءة والإطلاع إلى جانب أنه قناة اعلامية اجتماعية ثقافيه مناهضه للكاتب والكتاب والقارئ .

وأثنت على التواجد الكبير من المثقفين في هذا الحدث من كافة أنحاء المملكة وخارجها مما زاد من بهاءه وإثراء فعالياته وجعله عرساً ثقافياً أدبياً كأكبر تظاهرة من نوعها تشهدها المملكة ، حيث يضم أكثر من مليون و500 عنوان تحمل أبرز المستجدات الفكرية والثقافية والعلمية محلياً وعربياً .

الجدير بالذكر أن رواية “حكايات جنية” من اصادر دار مها للنشر والتوزيع والترجمة بالقاهرة ، كما شهد معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الأولى والثانية توقيع الدكتورة باعشن على رواية “ايامنا الحلوة” من جزئين عن التراث الحجازي والتاريخي الممزوج بالأدب والثقافة وحارات جدة القديمة ، وكتاب شعر بعنوان “على باب جدة” .