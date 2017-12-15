 4 شهداء فلسطنيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجبير: قرار ترامب خطأ ولا تطبيع بين المملكة وإسرائيل ولد الشيخ للحوثيين: ما يجري حاليا في صنعاء غير مقبول ومخالف للقانون الدولي شاهد.. إبداعات فوتوغرافية للفائزين في مسابقة ألوان السعودية 2017 مهرجان الملك عبد العزيز للإبل: لجنة قانونية لضبط الإجراءات وتدقيقها الجيش اليمني يقترب من تحقيق سيطرة كاملة على محافظة شبوة نائب الرئيس اليمني: دعم التحالف العربي أسهم في تحقيق الانتصارات ضد ميليشيا الحوثي 4 شهداء فلسطنيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس مطالبات دولية لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة التهديد الإيراني معرض جدة للكتاب يطرح “حكايات جنية” في منصات توقيع المؤلفين مايكروسوفت تتيح “عين الذكاء الاصطناعي” لفاقدي البصر “فيديو” ما الذي يمكن أن يتغير في اليمن بعد لقاء محمد بن سلمان بقادة الإصلاح سفارة المملكة في هولندا تدعو المواطنين إلى الحذر إثر حادثتي طعن

4 شهداء فلسطنيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس

4 شهداء فلسطنيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب من بلدة عناتا، في محافظة القدس، متأثرا بجروحه التي أصيب بها عصر اليوم الجمعة، في مواجهات شهدتها البلدة.

وأوضحت الوزارة، أن الشاب باسل اسماعيل من بلدة عناتا، استشهد داخل مجمع فلسطين الطبي، في مدينة رام الله، حيث كان يخضع للعلاج، بعد إصابته بالرصاص في صدره، خلال المواجهات التي شهدتها البلدة اليوم.

واستشهد مساء اليوم، الشاب المقعد إبراهيم أبو ثريا (29 سنة) خلال المواجهات المتواصلة قرب حاجز «ناحل عوز» الحدودي شرق مدينة غزة، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس.

وقد استشهد قبل ذلك بقليل، الشاب ياسر سكر (23 سنة) خلال المواجهات مع الاحتلال شرق حي الشجاعية، في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة غزة.

وقد أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن وجود 103 جرى أصيبوا خلال المواجهات في مناطق الاحتكاك في قطاع غزة من بينهم 3 إصابات خطيرة.

يذكر أن الشهيد أبو ثريا، بترت قدميه جراء إصابته في قصف إسرائيلي قبل سنوات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>