4 شهداء فلسطنيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب من بلدة عناتا، في محافظة القدس، متأثرا بجروحه التي أصيب بها عصر اليوم الجمعة، في مواجهات شهدتها البلدة.

وأوضحت الوزارة، أن الشاب باسل اسماعيل من بلدة عناتا، استشهد داخل مجمع فلسطين الطبي، في مدينة رام الله، حيث كان يخضع للعلاج، بعد إصابته بالرصاص في صدره، خلال المواجهات التي شهدتها البلدة اليوم.

واستشهد مساء اليوم، الشاب المقعد إبراهيم أبو ثريا (29 سنة) خلال المواجهات المتواصلة قرب حاجز «ناحل عوز» الحدودي شرق مدينة غزة، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس.

وقد استشهد قبل ذلك بقليل، الشاب ياسر سكر (23 سنة) خلال المواجهات مع الاحتلال شرق حي الشجاعية، في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة غزة.

وقد أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن وجود 103 جرى أصيبوا خلال المواجهات في مناطق الاحتكاك في قطاع غزة من بينهم 3 إصابات خطيرة.

يذكر أن الشهيد أبو ثريا، بترت قدميه جراء إصابته في قصف إسرائيلي قبل سنوات.