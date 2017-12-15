 نائب الرئيس اليمني: دعم التحالف العربي أسهم في تحقيق الانتصارات ضد ميليشيا الحوثي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس اليمني: دعم التحالف العربي أسهم في تحقيق الانتصارات ضد ميليشيا الحوثي

نائب الرئيس اليمني: دعم التحالف العربي أسهم في تحقيق الانتصارات ضد ميليشيا الحوثي
المناطق - الرياض

قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي صالح إن الجهود التي تُقدمها دول التحالف العربي لبلاده أسهمت في تحقيق انتصارات كبيرة ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما اليوم، بقائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن اللواء الركن أحمد جبران وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء مفرح بحيبح اطلع خلالهما على الإنتصارات التي أحرزتها قوات الجيش والمقاومة الشعبية في شبوة واستكمال تحريرها المحافظة من ميليشيا الحوثي.

وأكد الفريق محسن “وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية” استمرار الشرعية بدعم من التحالف العربي في تحرير اليمن وهزيمة المشروع الإيراني التخريبي والعمل على بسط سُلطة الدولة على كامل التراب اليمني.

وجدد دعوته لتضافر الجهود وتوحيد الصف في سبيل مصلحة اليمن وحماية الجمهورية والثورة من عبث الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

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