الجيش اليمني يقترب من تحقيق سيطرة كاملة على محافظة شبوة

أحرز الجيش اليمني تقدمًا في معاركه التي يشنها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمحافظة شبوة.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش حرر ثمان مناطق في مديرية عسيلان وسيطر على جبل سبعان الواقع مشارف مدينة النقوب المعقل الرئيسي للميليشيا الانقلابية في محاولة منها لتحريرها بإسناد من مقاتلات التحالف العربي.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى وقوع 12 عنصرًا من ميليشيا الحوثي بالأسر بيد الجيش.

وأشار المصدر إلى وصول طلائع الجيش إلى مدخل مدينة العلياء مركز مديرية بيحان وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا.