 الجيش اليمني يقترب من تحقيق سيطرة كاملة على محافظة شبوة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يقترب من تحقيق سيطرة كاملة على محافظة شبوة

الجيش اليمني يقترب من تحقيق سيطرة كاملة على محافظة شبوة
المناطق - اليمن

أحرز الجيش اليمني تقدمًا في معاركه التي يشنها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمحافظة شبوة.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش حرر ثمان مناطق في مديرية عسيلان وسيطر على جبل سبعان الواقع مشارف مدينة النقوب المعقل الرئيسي للميليشيا الانقلابية في محاولة منها لتحريرها بإسناد من مقاتلات التحالف العربي.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى وقوع 12 عنصرًا من ميليشيا الحوثي بالأسر بيد الجيش.

وأشار المصدر إلى وصول طلائع الجيش إلى مدخل مدينة العلياء مركز مديرية بيحان وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا.

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