مهرجان الملك عبد العزيز للإبل: لجنة قانونية لضبط الإجراءات وتدقيقها

حددت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل لجنة قانونية خاصة تعمل على مباشرة جميع الإجراءات في مزايين الإبل والتأكد من قرارات اللجان العاملة وتدقيقها.

وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان سلطان البقمي أن إدارة المهرجان تحرص على العمل الجماعي التكاملي لجميع لجان المهرجان بما يدعم نجاحه وإظهاره بالصورة المأمولة، خصوصاً ما يتعلق بالفعالية الأكبر وهي أشواط المزايين، وسيكون للجنة مكتباً خاصاً في موقع المزايين.

وبين البقمي أن إدارة المهرجان حرصت على إعداد كل مراحل أشواط المزايين بشكل منظم وعادل، وسيكون هناك توثيق ورصد بالتصوير لدخول الإبل المشاركة كل على حدة إلى مضمار المنافسة وإجراءات التشبيه والتسنين والفرز، وذلك رغبة في الحياد وتحقيق بيئة قانونية للجميع ومرجعيات للأدلة المختلفة وتحقيق مراقبة لحركة الإبل، مؤكداً على ضرورة الالتزام بوقت دخول الإبل إلى مضمار المنافسة عند إعلان الجدول الخاص بذلك.