شاهد.. إبداعات فوتوغرافية للفائزين في مسابقة ألوان السعودية 2017

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مسابقة ألوان السعودية 2017 من خلال ملتقى ألوان السعودية في دورته السادسة المقام حاليا بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وذلك تشجيعا منها للمصورين ودعما لهم، لإسهامهم في نشر الصور المتميزة عن السياحة الوطنية في جميع مناطق المملكة .

وأبدع المتسابقون في التنافس بالتقاطاتهم التصويرية التي وثقت إما أماكن منسية أو شهيرة أو لحظات جميلة من مختلف مناطق ومحافظات المملكة على تحقيق المراكز المتقدمة في سبع فئات التراث الحضاري، من السماء، الطبيعة، السعودية الْيَوْمَ، السعودية بعيون عالمية، الهواتف الذكية، وتصويت الجمهور ، حيث استطاع المصور صالح الهذلول تحقيق المركز الأول في محور السعودية الْيَوْمَ، من خلال صورته بعنوان (إعمار) التي توحي لكل من يشاهدها أن العمارة تحكي قصة داخلية قبل أن تكون مظهرا، وتخبر من يراها أن أعظم عمارة هي عمارة الروح، وأقدس مكان لها هو المسجد، الذي كما بانت ضخامته، وعظمت مكانته، فهو أيضا شفاف، وواضح، وأنيق، هذا ما تحاول الصورة استنطاقه لكل من يتأملها، فيما تعد (إعمار ) صورة لمسجد مركز الملك عبدالله للأبحاث البترولية .

وفي سياق التنافس في المسابقة حقق المصور محمد عابد الثقفي المركز الأول في محور من السماء، عن طريق صورته بعنوان (شاطئ الشعيبة) التي أخذت من السماء لترسم صورة بديعة، ممثلة بسفينة عالقة منذ عدة سنوات محاطة بالشعب المرجانية بالقرب من الشاطئ، حيث تصف روعة الشاطئ الواقع في جنوب مدينة جدة، كما نال المصور ناصر الناصر المركز الأول في محور التراث – التصوير بالهواتف الذكية، بصورته بعنوان حياة البدو التي التقطت في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرياض أثناء عرض السيارات القديمة، مجسدة حياة البداوة، لتخبر كل من يشاهدها أن التراث صفحة نقرأها كل ما أردنا الرجوع إلى الماضي وحياة الأجداد .

واستحق أحد هواة التصوير الفوتوغرافي والمونتاج التلفزيوني سلمان محمد الزهراني المركز الأول في محور الطبيعة بتصويره لـ (ساحل جدة)، في صورة لمشهد الغروب راعى فيها الألوان الهادئة للغروب رغم زمنه القصير إلا أنه يحرك مشاعر الإنسان بجاذبيته، حيث التقط المصور الغروب في مدينة جده تحديدا كورنيش الجنوب والنباتات التي تظهر بالصورة هي نبات الشورى الذي ينبت في الماء وينتشر في المكان بشكل جاذب للعين .

وفي محور السياحة من المسابقة -فئة تصويت الجمهور ظفر مصور الطبيعة خالد عبدالرحمن الشهري بالمركز الأول، بواسطة صورته بعنوان ( طبيعة بللحمر عسير) التي التقطت في بللحمر عسير-شمال أبها، حيث تحكي معالم الصورة بدقتها العالية أن الصياد أصبح فريسة .

وفاز المصور وصانع الأفلام محمد السلطان بالمركز الأول في محور جائزة لجنة التحكيم بصورة عنونها بـ ( المستجدة القديمة)، تجسد بقايا قصر ومزارع قرية المستجدة الواقعة في جنوب مدينة حائل بنحو120 كم، وتحديدا في جنوبي جبال رمان، التي تعد ‏إحدى أقدم وأهم بلدات منطقة حائل ولها تاريخ طويل وعريق وكانت في يوم ما حاضرة زاهرة بسورها الطيني القديم الذي بني وقت الدولة السعودية الثانية إبان حكم الإمام فيصل بن تركي -رحمه الله-.

وتمكن المصور دحيم الدحيم من تحقيق المركز الأول في محور التراث الحضاري بالتقاطته ( ذي عين)، التي تعد صورة تحاكي واقع القرية في منطقة الباحة، الشهيرة بزراعة الموز وإبراز أهمية المزرعة بالنسبة لقاطنيها .