ولد الشيخ للحوثيين: ما يجري حاليا في صنعاء غير مقبول ومخالف للقانون الدولي

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن “ما يجري حاليا في صنعاء غير مقبول ومخالف للقانون الدولي العام”، وأكد على وجوب “وضع حد فوري لما يتعرض له قادة المؤتمر الشعبي العام والناشطين وأسرهم من تعنيف وترهيب”.

وقال ولد الشيخ أنه قدم تعاز لكبار قادة حزب المؤتمر الشعبي العام، لكنه لم يحدد أي اسم، إذ قال ضمن تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “اجتمعت بمجموعة من كبار قادة المؤتمر الشعبي العام لتقديم خالص التعازي بوفاة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وللبحث في أفضل الطرق لإنهاء الصراع في اليمن”.

وذكر المبعوث الأممي أنه عقد لقاءات “مثمرة وبناءة” مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش وكبار المسؤولين الإماراتيين “لمناقشة الصراع في اليمن، والوضع الإنساني والطريقة الفضلى للتوصل إلى حل سياسي”.