الجبير: قرار ترامب خطأ ولا تطبيع بين المملكة وإسرائيل

انتقد وزير الخارجية ، عادل الجبير، قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما أكد أن المملكة لا تقوم بأي تطبيع لعلاقات بها.

وقال الجبير، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة، في حديث لصحيفة “لوموند” الفرنسية: “إن القيادة كانت قد حذرت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من مغبة قراره الأخير قبل الإعلان عنه واعتبرته خطأ لأنه قرار أحادي الجانب ولا يستند إلى الشرعية الدولية”.

وأعرب الجبير عن أمله في تراجع الولايات المتحدة عن قرارها وأن تواصل العملية السلمية باتجاه قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية طبقا لما يرغب فيه الفلسطينيون وما أعرب عنه مؤخرا كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ونفى الجبير بصورة قاطعة الإشاعات والتقارير الإعلامية حول احتمال تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.