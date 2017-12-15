 الجبير: قرار ترامب خطأ ولا تطبيع بين المملكة وإسرائيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الجبير: قرار ترامب خطأ ولا تطبيع بين المملكة وإسرائيل

الجبير: قرار ترامب خطأ ولا تطبيع بين المملكة وإسرائيل
المناطق - الرياض

انتقد وزير الخارجية ، عادل الجبير، قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما أكد أن المملكة لا تقوم بأي تطبيع لعلاقات بها.

وقال الجبير، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة، في حديث لصحيفة “لوموند” الفرنسية: “إن القيادة كانت قد حذرت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من مغبة قراره الأخير قبل الإعلان عنه واعتبرته خطأ لأنه قرار أحادي الجانب ولا يستند إلى الشرعية الدولية”.

وأعرب الجبير عن أمله في تراجع الولايات المتحدة عن قرارها وأن تواصل العملية السلمية باتجاه قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية طبقا لما يرغب فيه الفلسطينيون وما أعرب عنه مؤخرا كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ونفى الجبير بصورة قاطعة الإشاعات والتقارير الإعلامية حول احتمال تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، يوم 6 ديسمبر الجاري، عن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة جرى اتخاذها مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة حول قضية صفة هذه المدينة، ولقيت انتقادات دولية واسعة النطاق.

 

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