 الشمراني يثأر للشباب من أحد بثنائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الشمراني يثأر للشباب من أحد بثنائية

الشمراني يثأر للشباب من أحد بثنائية
المناطق - الرياض

رد الشباب اعتباره لخسارته مباراة الذهاب أمام أحد بهدفين لواحد، ليرفع رصيده الى 16 نقطة في المركز الثامن فيما تجمد رصيد أحد عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر

وحصد فريق الشباب ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه أحد بعد فوزه بثنائية دون مقابل ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وبعد سلسلة من المحاولات على مرمى حارس أحد عز الدين دوخة، منح ناصر الشمراني الفريق الزائر زمام المبادرة في الدقيقة الخامسة والخمسين.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع أضاف الشمراني هدفاً ثانياً للشباب من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز الليث بهدفين دون رد.

وشهدت المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة وصول مهاجم نادي الشباب ناصر الشمراني إلى الهدف رقم 120 في سجله بالدوري السعودي للمحترفين

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