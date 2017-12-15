 شرطة هولندا تطلق النار على رجل مسلح بسكين في مطار أمستردام (فيديو) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شرطة هولندا تطلق النار على رجل مسلح بسكين في مطار أمستردام (فيديو)

شرطة هولندا تطلق النار على رجل مسلح بسكين في مطار أمستردام (فيديو)
المناطق - رويترز

أطلقت الشرطة الهولندية اليوم الجمعة النار على رجل مسلح بسكين بمطار سخيبول الدولي بأمستردام.

وذكرت الشرطة الهولندية عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “أطلقت الشرطة العسكرية النار على رجل بمطار سخيبول أشهر سكينا. والوضع آمن”.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة ستان فيربيركت أن الرجل أصيب بجروح وتم القبض عليه، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص حالته.

وأضاف المتحدث انه تم إغلاق المكان الذي وقعت فيه الحادثة، لكن المطار كان يعمل بصورة طبيعية.

ولم تسفر الحادثة عن إصابات أو ضحايا.

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