 نيابة عن خادم الحرمين .. أمير الرياض يرعى حفل اختتام بطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الدولية فئة ( A ) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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نيابة عن خادم الحرمين .. أمير الرياض يرعى حفل اختتام بطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الدولية فئة ( A )

نيابة عن خادم الحرمين .. أمير الرياض يرعى حفل اختتام بطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الدولية فئة ( A )
المناطق - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم, حفل اختتام بطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الدولية فئة ( A ).
وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للبطولة امتداداً لما توليه الدولة من رعاية واهتمام بالخيل العربية الأصيلة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض.
وأشار معاليه إلى ما يضمه مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة من سلالات خَيل وما تتميز به من قوة وسرعة وجمال، وإلى احصائيات لعدد مواليد الخيل المسجلة بالمركز بهذا العام وعددها أكثر من 3000 مسجلة بذلك المملكة الأول عالمياً من حيث نسبة المواليد من الخيل إضافة إلى تسجيل حوالي 9000 مالك للخيل الذي يبلغ عددها أكثر من 27 ألف رأس.

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