الأهلي يقسو على الاتفاق برباعية.. ويتصدر الدوري “مؤقتا”

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على ضيفه الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل للأهلي في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة قائد الفريق تيسير الجاسم في وقت مبكر من زمن المباراة وعند الدقيقة الخامسة تحديدا، وأضاف مهند عسيري ثنائية عند الدقيقة (47) والدقيقة (63) وأضاف منصور الحربي الهدف الرابع في الدقيقة (84)، فيما سجل هدف الاتفاق الوحيد رودريغو ساليناس عند الدقيقة (35) بتسديدة قوية من خارج منطقة الـ 18 فشل العويس في التصدي لها لخروجه من مرماه.

وبهذه النتيجة يصل الأهلي إلى النقطة 28 متصدرا ترتيب الدوري السعودي للمحترفين “مؤقتا” متقدما على الهلال (25 نقطة) والذي سيواجه الفيحاء مساء يوم الأحد.. فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 11 نقطة في المركز الـ 13 .