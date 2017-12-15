مدير مكتب تعليم شرق الرياض يكرم الفائزين بجائزة “رائد الشرق”

كرم سعادة مدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ سعيد الزهراني اليوم الخميس ٣/٢٦ وبحضور مشرفي النشاط الطلابي بالمكتب الأستاذين طلال العنزي وعبدالرحمن الزهراني رواد النشاط الطلابي الحاصلين على جائزة رائد الشرق الشهرية وهم : الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد العبداللطيف (ابتدائية عكرمة ) فئة (المفرغين ) والأستاذ خالد بن عسكر العنزي ( ابتدائية صالح بن بشير ) فئة ( المكلفين بريادة النشاط ) حيث حصل كلاً منهما على درع التميز وشهادة شكر وتقدير وهدايا رمزية مقدمة من العجلان للعود والعطور وكذلك إقامة فندقية مجانية ليلتين مقدمة من مؤسسة الشيخ سلطان السديري ( أفكار النهضة للسياحة ).

وأوضح مدير المكتب في كلمته على أهمية تفعيل النشاط الطلابي بالمدارس وتقديم البرامج والفعاليات بأساليب إبداعية وترويحية تجعل من المدرسة بيئة جاذبة كما أكد على ضرورة مشاركة جميع الطلاب في الأنشطة والمسابقات والبرامج التي من شأنها تغرس مبادئ وقيم ديننا الإسلامي الحنيف وكذلك تقوية التلاحم الوطني وطاعة ولاة الأمر واحترام العلماء واكتشاف المهارات والمواهب الطلابية والعمل على تنميتها وتوجيهها التوجيه السليم وفي ختام كلمته قدم شكره لمشرفي النشاط بالمكتب ورواد النشاط الطلابي على الجهود التي تبذل مما كان له الأثر في تحقيق العديد من النتائج الايجابية متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد .

يذكر أن جائزة ( رائد الشرق ) جائزة شهرية أطلقها المكتب لتحفيز الرواد على الإبداع والتميز وإذكاء روح التنافس الشريف بين رواد النشاط الطلابي .

ويتم تقييمها من لجنة وفق عدة معايير تشمل التنوع في برامج النشاط الطلابي والمشاركة في البرامج المركزية للإدارة والمكتب ورفع التقارير على تطبيقات قوقل الدرايف والتفاعل مع شعبة النشاط بالمكتب فيما يستجد من تعاميم وبرامج والحصول على منجز في مسابقات ومنافسات النشاط وتقديم إحدى المبادرات النوعية والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي لإبراز مناشط المدرسة.