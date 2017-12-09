الفيفا يهدد إسبانيا بالحرمان من المونديال

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن “الفيفا” حذر من التدخل الحكومي في شؤون الكرة، وذلك في ظل محاولات حكومة البلاد التدخل في عملية اختيار رئيس جديد للاتحاد الإسباني.

ولا تسمح لوائح “الفيفا” بأي تدخل من جانب السلطات المحلية في إدارة شؤون اللعبة في أي دولة.

وتنص اللوائح على تجميد أنشطة الاتحادات الرياضية في حال التدخل الحكومي، مما يعني أن منتخب إسبانيا مهدد من المشاركة في المونديال الروسي.

وجاء التهديد بعد صدور تقارير تفيد بوقوع ضغوطات وتدخلات حكومية للإطاحة بأنخيل ماريا فيار من رئاسة الاتحاد الإسباني.

وسبق للاتحاد الدولي للكرة أن اتخذ قرارات بتعليق عضوية اتحادات بسبب تدخل السلطات السياسية المحلية في شؤون اللعبة.