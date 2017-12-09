 النصر يعين طلال النجار مديراً عاماً لكرة القدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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النصر يعين طلال النجار مديراً عاماً لكرة القدم

النصر يعين طلال النجار مديراً عاماً لكرة القدم
المناطق - الرياض

اعتمدت إدارة نادي النصر، تعيين طلال النجار، مديرا عاما لكرة القدم، وذلك بحسب ما أعلنته إدارة النادي العاصمي عبر بيان رسمي يوم الجمعة.

وبحسب البيان الأصفر “أصدر رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي قرارا يقضي باعتماد تعيين الأستاذ طلال النجار مديرا عاما لكرة القدم بعد أن كان خلال الفترة الماضية يشغل المنصب بالتكليف، جاء هذا القرار تقديرا لجهوده المميزة وإخلاصه في عمله”.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة في سلم الترتيب برصيد 24 نقطة، بعد تعادله إيجابا مع الفيصلي بهدف لمثله ضمن مواجهات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.

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