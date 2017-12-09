 شاهد ..‏‫ “الردع السعودي” فيلم يجسد هيبة القوات المسلحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شاهد ..‏‫ “الردع السعودي” فيلم يجسد هيبة القوات المسلحة

شاهد ..‏‫ “الردع السعودي” فيلم يجسد هيبة القوات المسلحة
المناطق - الرياض

اختصرت 5 دقائق من المشاهد التي تحاكي الواقع هيبة “القوات المسلحة السعودية”، وما تملكه من مقومات ردع ضد الأطماع الخارجية، وخصوصًا التهديدات الإيرانية.

جسَّد ذلك فيلم أنتجه شباب من المملكة العربية السعودية، وأسموه “الردع السعودي”، ودشنوا حسابه على تويتر رسميًّا اليوم @saudi_S_Force، واختاروا له وسما تحت اسم #فيلم_قوة_الردع_السعودي.

ويتطرق الفيلم للعديد من المعلومات المهمة حيال منظومة الردع التي تمتلكها السعودية برًّا وبحرًا وجوًّا.

الفيلم الذي تصل مدته لـ5 دقائق مشاهدة يحكي جانبًا من الواقع العملياتي للكيفية التي تعمل بها القوات المسلحة السعودية في إدارة المنظومة العسكرية عمومًا.

ويكشف الفيديو النقاب عن أحدث المنظومات التسليحية للقوات المسلحة، من أسلحة وطائرات وسفن ودبابات نوعية واستراتيجية.

فيلم “الردع السعودي” لم يكشف فقط عن القوة الدفاعية للسعودية، بل تجاوز ذلك للكشف عن منظومة الصواريخ الاستراتيجية “رياح الشرق” التي يتجاوز مداها 12 ألف كيلومتر، وتستطيع بذلك المدى بلوغ القواعد العسكرية الإيرانية ومفاعلاتها النووية، فضلاً عن استعراضه قدرة المقاتلات العسكرية الجوية من طراز F15 والتايفون والتورنيدو والأواكس، إضافة إلى دبابات أبرامز الاستراتيجية، والفرقاطات البحرية ذات التسليح العالي، ومنظومة الدفاع الجوية المتمثلة ببطاريات “الباتريوت”.

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