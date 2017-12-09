 مصر.. مقتل 3 أشخاص بسقوط طائرة مدنية في الفيوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصر.. مقتل 3 أشخاص بسقوط طائرة مدنية في الفيوم 25 ديسمبر.. موعداً جديداً لقرعة كأس الملك شاهد ..‏‫ “الردع السعودي” فيلم يجسد هيبة القوات المسلحة النصر يعين طلال النجار مديراً عاماً لكرة القدم فلسطيني قتل الاحتلال نصفه قبل 9 أعوام واليوم أجهز عليه الفيفا يهدد إسبانيا بالحرمان من المونديال شقيقة رئيس غرفة الخرج إلى رحمة الله مدير مكتب تعليم شرق الرياض يكرم الفائزين بجائزة “رائد الشرق” الأهلي يقسو على الاتفاق برباعية.. ويتصدر الدوري “مؤقتا” نيابة عن خادم الحرمين .. أمير الرياض يرعى حفل اختتام بطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الدولية فئة ( A ) الإسكان : حجز 61% من الفلل الجاهزة في أربعة مشاريع سكنية شرطة هولندا تطلق النار على رجل مسلح بسكين في مطار أمستردام (فيديو)

مصر.. مقتل 3 أشخاص بسقوط طائرة مدنية في الفيوم

مصر.. مقتل 3 أشخاص بسقوط طائرة مدنية في الفيوم
المناطق - الرياض

لقي 3 مصريين، اليوم الجمعة، مصرعهم إثر تعطل طائرة مدنية كانت تقلهم بالفيوم شمال  القاهرة.

وصرح الطيار الياس صادق، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أنه أثناء قيام طائرة من طراز بيتش كرافت- بارون ٥٨ بجولة تدريبية، شمال بحيرة قارون، وهي المنطقة المخصصة للتدريب، تعرضت لعطل فني مفاجئ، ما اضطر قائدها للهبوط في منطقة صحراوية تبعد ١٨ ميلا عن مطار ٦ أكتوبر مقر الأكاديمية.

وأضاف أن طاقم الطائرة المكون من ٣ أفراد مدرب، واثنين متدربين، لقوا جميعا حتفهم نتيجة لهذا الحادث.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>