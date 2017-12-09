مصر.. مقتل 3 أشخاص بسقوط طائرة مدنية في الفيوم

لقي 3 مصريين، اليوم الجمعة، مصرعهم إثر تعطل طائرة مدنية كانت تقلهم بالفيوم شمال القاهرة.

وصرح الطيار الياس صادق، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أنه أثناء قيام طائرة من طراز بيتش كرافت- بارون ٥٨ بجولة تدريبية، شمال بحيرة قارون، وهي المنطقة المخصصة للتدريب، تعرضت لعطل فني مفاجئ، ما اضطر قائدها للهبوط في منطقة صحراوية تبعد ١٨ ميلا عن مطار ٦ أكتوبر مقر الأكاديمية.

وأضاف أن طاقم الطائرة المكون من ٣ أفراد مدرب، واثنين متدربين، لقوا جميعا حتفهم نتيجة لهذا الحادث.