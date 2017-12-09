الأمير خالد الفيصل يعتمد مبادرات تعليم الليث في مشروع كيف نكون قدوة بدورته الثانية

اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مبادرات إدارة التعليم بمحافظة الليث ، ضمن ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة ” في دورته الثانية لعام ١٤٣٩هـ .

من جانبه ثمن مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي، للأمير خالد الفيصل موافقته الكريمة على تنفيذ المبادرات ، والتي تأتي امتدادا لدعم سموه لكافة البرامج والمشروعات التي تسهم في تحقيق الرؤية التكاملية لإمارة منطقة مكة المكرمة في بناء الإنسان وتنمية المكان .

مبينا أن المبادرات التي تم اعتمادها قد خضعت للتقييم والتحكيم من قبل اللجنة المشرفة على ملتقى مكة الثقافي بإمارة منطقة المكرمة، وهي كالتالي : ( المدرسة المؤثرة ـ مركز بناء القدوات – قافلة الثقافة والإبداع – الموظف القدوة ) .

وجميعها تهدف إلى تقديم الإنسان السعودي كقدوة عالمية ، وتحقيق مبدأ التربية بالقدوة من خلال وسائط التربية المختلفة ، وتعزيز دور المدرسة المؤثرة في بناء القدوات من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية والتعليمية ، وتشجيع المبادرات التي تدعم وتعزز قيمة القدوة ، وتوظيف التقنية وقنوات التواصل الاجتماعي لخدمة المشروع .

وأكد البركاتي ضرورة الاهتمام بتجويد العمل و التنفيذ المتقن ، و توثيق جميع أعمال المدارس و المجتمع في دليل شامل لكافة المبادرات ، حيث ستقوم اللجنة التنفيذية بإدارة التعليم بتقييم المبادرات النوعية و المشاركات المتميزة، والرفع بالمبادرات المتميزة لإمارة المنطقة للمشاركة بها في جائزة أفضل مبادرة على مستوى المؤسسات والجهات المشاركة على مستوى المنطقة ، لافتاً النظر للدور الهام للإعلام في تعزيز القدوة و الوصول إلى جميع المستهدفين من خلال إبراز القدوات المعاصرة للاقتداء بتجاربها ونجاحاتها، وتعزيز سلوك القدوة في كل مجال، طالباً كان أو معلماً أو وليا للأمر، أو مسئولا في دائرة حكومية أو مؤسسة مجتمعية .