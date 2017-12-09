بحضور نسائي مميز تخصصي الطائف وفريق التغيير يدشن مبادرة للصحة نمشي

دشن مستشفي الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف وبالتعاون مع فريق التغيير المتكامل مساء امس المبادرة المجتمعية مهرجان المشي العائلي تحت شعار للصحة نمشي والفعاليات المصاحبه له بمنتزه الردف .

وانطلقت الفعاليات بعد صلاة الجمعة بالمعارض الصحية التي شاركت بها ١٠ اقسام بالمستشفي إضافة لمشاركة مجمع الملك فيصل الطبي والاندية الصحية النسائية والفرق التطوعية بالمحافظة وايضا تم افتتاح المرسم الحر للفنانات التشكيليات من فريق يلا سوا وعروض التايكوندا لفرق الناشئين والشباب في نادي وج وعروض فريق دراجي الطائف إضافة للعروض الترفيهية علي المسرح التي تنوعت بين المحاضرات القصيرة عن الرياضة والمسابقات التي قدمت خلالها الجوائز والهدايا .

واستقبل المركز الاعلامي الاعلاميين والزوار الذين شاهدوا مشاريع المستشفي الحالية والمستقبلية علي جدارية الصور البانورامية.

وقد انطلق مهرجان المشي تحت اشراف فريق التغيير المتكامل من المدربات المتخصصات اللاتي قسمن المشاركات لمجموعات حيث بلغ عدد المشاركات ما يزيد ٢٠٠ مشاركة قطعنا مسافة ١٦٠٠ متر علي مرحلتين واللاتي تم تأمين ٣ فرق طبية مجهزة بكامل التجهيزات الطبية والاسعافية والاطقم الطبية والتمريضية والفرق الطبية الراجلة.

وشهد الحفل حضور مدير مستشفي الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور علي الزهراني وقيادات المستشفي الذين تجولوا علي مواقع الفعاليات وحصروا جانبا منها.

الجدير بالذكر ان المهرجان شاركت به عدد من الجهات من امارة محافظة الطائف و امانة الطائف والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصحة الطائف والهيئة العامة للرياضة ووحدة المشاركة المجتمعية بالهيئة بمكتب الطائف ونادي وج الرياضي