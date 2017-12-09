 زلزال قوي يضرب ساحل جاوة جنوب إندونيسيا ويخلف أضرار وضحايا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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زلزال قوي يضرب ساحل جاوة جنوب إندونيسيا ويخلف أضرار وضحايا فرنسا: نظام الأسد لا يسعى للسلام ويرتكب جرائم جماعية بحضور نسائي مميز تخصصي الطائف وفريق التغيير يدشن مبادرة للصحة نمشي الأمير خالد الفيصل يعتمد مبادرات تعليم الليث في مشروع كيف نكون قدوة بدورته الثانية موسكو: استئناف الرحلات الجوية مع مصر اعتبارا من فبراير مدرب أرسنال: سانشيز وأوزيل لن يرحلا في يناير مصر.. مقتل 3 أشخاص بسقوط طائرة مدنية في الفيوم 25 ديسمبر.. موعداً جديداً لقرعة كأس الملك شاهد ..‏‫ “الردع السعودي” فيلم يجسد هيبة القوات المسلحة النصر يعين طلال النجار مديراً عاماً لكرة القدم فلسطيني قتل الاحتلال نصفه قبل 9 أعوام واليوم أجهز عليه الفيفا يهدد إسبانيا بالحرمان من المونديال

زلزال قوي يضرب ساحل جاوة جنوب إندونيسيا ويخلف أضرار وضحايا

زلزال قوي يضرب ساحل جاوة جنوب إندونيسيا ويخلف أضرار وضحايا
المناطق - وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، ساحل جاوة جنوب إندونيسيا اليوم مما أدى إلى وقوع أضرار وعدد غير محدد من الضحايا.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 92 كيلومترا وعلى بعد حوالي 52 كيلومترا جنوب غربي تاسيكمالايا.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن جدران مستشفى في منطقة بورويكيرتو شهدت بعض التصدعات عقب الزلزال.

وشعر السكان بالهزات في وسط وغرب جاوة ووقعت أضرار طفيفة ببعض المباني، وقال سوتوبو بورو نوجروهو، المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث، إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه.

وقالت الوكالة إن السكان شعروا بالزلزال في العاصمة جاكرتا ومدينة باندونج.

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