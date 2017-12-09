زلزال قوي يضرب ساحل جاوة جنوب إندونيسيا ويخلف أضرار وضحايا

ضرب زلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، ساحل جاوة جنوب إندونيسيا اليوم مما أدى إلى وقوع أضرار وعدد غير محدد من الضحايا.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 92 كيلومترا وعلى بعد حوالي 52 كيلومترا جنوب غربي تاسيكمالايا.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن جدران مستشفى في منطقة بورويكيرتو شهدت بعض التصدعات عقب الزلزال.