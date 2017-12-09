 امرأة صينية توجه ضربة جديدة لـ”آيفون X” ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

امرأة صينية توجه ضربة جديدة لـ”آيفون X” ! زلزال قوي يضرب ساحل جاوة جنوب إندونيسيا ويخلف أضرار وضحايا فرنسا: نظام الأسد لا يسعى للسلام ويرتكب جرائم جماعية بحضور نسائي مميز تخصصي الطائف وفريق التغيير يدشن مبادرة للصحة نمشي الأمير خالد الفيصل يعتمد مبادرات تعليم الليث في مشروع كيف نكون قدوة بدورته الثانية موسكو: استئناف الرحلات الجوية مع مصر اعتبارا من فبراير مدرب أرسنال: سانشيز وأوزيل لن يرحلا في يناير مصر.. مقتل 3 أشخاص بسقوط طائرة مدنية في الفيوم 25 ديسمبر.. موعداً جديداً لقرعة كأس الملك شاهد ..‏‫ “الردع السعودي” فيلم يجسد هيبة القوات المسلحة النصر يعين طلال النجار مديراً عاماً لكرة القدم فلسطيني قتل الاحتلال نصفه قبل 9 أعوام واليوم أجهز عليه

امرأة صينية توجه ضربة جديدة لـ”آيفون X” !

امرأة صينية توجه ضربة جديدة لـ”آيفون X” !
المناطق - وكالات
قالت امرأة تنحدر من مدينة نانجينغ الصينية إن زميلتها في العمل نجحت في تخطي “تقنية التعرف على الوجه” في هاتفين من نوع “آيفون X”.

وقالت المرأة لصحيفة “تشاينا مورنينغ بوست” إن زميلتها في العمل استطاعت تخطي “قفل الهاتف” من خلال تقنية التعرف على الوجه في “آيفون X”، ثم قامت باستبداله عند شركة أبل الأميركية، إلا أنها نجحت مرة أخرى في تجاوز الخاصية.

وذكر متحدث باسم أبل أنه لا يستطيع تأكيد تفاصيل القصة، كما أنه لا يتوفر على ما يكفي من المعلومات لتحديد المشكل.

وواجهت تقنية التعرف على الوجه العديد من الانتقادات، على اعتبار أنه يمكن للتوائم والأشقاء تخطي “القفل” بكل سهولة، كما أن الهاتف لا يحدد بدقة وجوه الأطفال دون سن 13، لأن وجوههم لا تشبه أوجه الأشخاص البالغين.

وتصر أبل على أن “التقنية آمنة”، وتقول إن “شخص من أصل مليون شخص يمكنه تخطي تقنية التعرف على الوجه، عكس تقنية البصمة التي ييتطيع “شخص من كل 50 ألف شخص تجاوزها”.

ويقول خبراء إن “ماسح بصمة الإصبع أفضل وسيلة من حيث التقنيات الحيوية لحماية الهاتف من القرصنة”.

جدير بالذكر أن خاصية “FaceID” تستخدم 30 ألف نقطة ضوئية من أجل التعرف على وجه المستخدم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>