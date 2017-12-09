 السينما السعودية تستعد لانطلاقتها الأولي 2018.. ” نجد ” أول فيلم سعودي بطولة سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السينما السعودية تستعد لانطلاقتها الأولي 2018.. ” نجد ” أول فيلم سعودي بطولة سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد أمير الباحة يقوم بزيارات مفاجئة لعدد من القطاعات الأمنية بالمنطقة امرأة صينية توجه ضربة جديدة لـ”آيفون X” ! زلزال قوي يضرب ساحل جاوة جنوب إندونيسيا ويخلف أضرار وضحايا فرنسا: نظام الأسد لا يسعى للسلام ويرتكب جرائم جماعية بحضور نسائي مميز تخصصي الطائف وفريق التغيير يدشن مبادرة للصحة نمشي الأمير خالد الفيصل يعتمد مبادرات تعليم الليث في مشروع كيف نكون قدوة بدورته الثانية موسكو: استئناف الرحلات الجوية مع مصر اعتبارا من فبراير مدرب أرسنال: سانشيز وأوزيل لن يرحلا في يناير مصر.. مقتل 3 أشخاص بسقوط طائرة مدنية في الفيوم 25 ديسمبر.. موعداً جديداً لقرعة كأس الملك شاهد ..‏‫ “الردع السعودي” فيلم يجسد هيبة القوات المسلحة

السينما السعودية تستعد لانطلاقتها الأولي 2018.. ” نجد ” أول فيلم سعودي بطولة سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد

السينما السعودية تستعد لانطلاقتها الأولي 2018.. ” نجد ” أول فيلم سعودي بطولة سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد
المناطق - مشعل العنزي
 بعيدا عن أعين الصحافة والاعلام بدأت سيدة الشاشة الخليجة حياة الفهد ونخبه من نجوم السعودية والخليج ومصر تصوير الفيلم  السعودي ” نجد ”  للمخرج السعودي سمير عارف أول فيلم سعودي من انتاج لوكيشن بروديكشن للانتاج الاعلامي وقد تعمدت الجهة المنتجة عدم الكشف عن اسماء النجوم والوجوه الشابه الجديدة المشاركين وحرصت علي بدء التصوير في السعودية وفي سرية تامة ودون الاعلان عن تفاصيل غير أن بعض التسريبات من الاخبار  في وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا قد انتشرت عن العمل  دون تحري الدقة يذكر ان السينما السعوديه على ابواب انطلاقاتها وتتنافس العديد من الجهات لفتح دور عرض بها  وقد تسربت اخبار بأن فيلم ” نجد” سيكون اول فيلم سعودي يعرض في السينما للمنتج والمؤلف  خالد الراجح وتدور احداثه في السعوديه والكويت  بين الخمسينات  1950 والعصر الحديث 2018  برؤيه 2030

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>