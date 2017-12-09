السينما السعودية تستعد لانطلاقتها الأولي 2018.. ” نجد ” أول فيلم سعودي بطولة سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد

بعيدا عن أعين الصحافة والاعلام بدأت سيدة الشاشة الخليجة حياة الفهد ونخبه من نجوم السعودية والخليج ومصر تصوير الفيلم السعودي ” نجد ” للمخرج السعودي سمير عارف أول فيلم سعودي من انتاج لوكيشن بروديكشن للانتاج الاعلامي وقد تعمدت الجهة المنتجة عدم الكشف عن اسماء النجوم والوجوه الشابه الجديدة المشاركين وحرصت علي بدء التصوير في السعودية وفي سرية تامة ودون الاعلان عن تفاصيل غير أن بعض التسريبات من الاخبار في وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا قد انتشرت عن العمل دون تحري الدقة يذكر ان السينما السعوديه على ابواب انطلاقاتها وتتنافس العديد من الجهات لفتح دور عرض بها وقد تسربت اخبار بأن فيلم ” نجد” سيكون اول فيلم سعودي يعرض في السينما للمنتج والمؤلف خالد الراجح وتدور احداثه في السعوديه والكويت بين الخمسينات 1950 والعصر الحديث 2018 برؤيه 2030