 حفيد دورمان يهدي ماجد السهلي كأس مجموعة المرجان القابضة  

نيابة عن الشيخ عبد الرحمن خالد بن محفوظ رئيس مجلس إدارة مجموعة المرجان القابضة رعى الأستاذ صالح بن عبد الله بن محفوظ مسؤول العلاقات العامة بمجموعة المرجان القابضة الحفل التاسع من سباقات نادي الفروسية بمحافظة جدة على كأس ودروع مجموعة المرجان القابضة وذلك بحضور عضو اللجنة التنفيذية معالي الفريق طلال بن محسن عنقاوي والمدير التنفيذي للنادي الاستاذ حسن بن محمد سندي وأعضاء النادي ومحبي وعشاق رياضة الفروسية بجدة وبدأ الحفل في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا على مضمار السباق بطريق عسفان وتكون الحفل من سته أشواط كانت نتائجة على النحو التالي /

الشوط الأول : للخيل العربي مفتوح عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 2000م على جائزة الميدان التقديرية

وفاز بهذا الشوط الجواد سهم ايزي للمالك أبناء عبد الله بن سعيد باسنبل وقام بتسليم تقديرية النادي الأستاذ صالح بن عبد الله بن محفوظ مسؤول العلاقات العامة بمجموعة المرجان وتسلمها الدكتور محمد المشعان

الشوط الثاني : لخيل الإنتاج ربحت من 1-3 سباقات عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 2000م درع مجموعة المرجان القابضة

وفاز بهذا الشوط الجواد شبل النبوان للمالك ثنيان بن ناصر الشنبري وقام بتسليم الدرع الأستاذ صالح بن عبد الله بن محفوظ مسؤول العلاقات العامة بمجموعة المرجان وتسلم الدرع الأستاذ فهد العزيزي

الشوط الثالث : لخيل الإنتاج لم تربح عمر سنتين مواليد 2015م المسافة 1400م درع مجموعة المرجان القابضة

وفاز بهذا الشوط الجواد قطرات للمالك سعيد بن احمد بالبيد وقام بتسليم الدرع الأستاذ صالح بن عبد الله بن محفوظ مسؤول العلاقات العامة بمجموعة المرجان وتسلم الدرع الأستاذ ذياب الشراري

الشوط الرابع : للخيل المستوردة مفتوح عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1600م درع مجموعة المرجان القابضة

وفاز بهذا الشوط الجواد كوب دوفيل للمالك بندر بن نافع الجابري وقام بتسليم الدرع الأستاذ صالح بن عبد الله بن محفوظ مسؤول العلاقات العامة بمجموعة المرجان وتسلم الدرع المالك بندر الجابري .

الشوط الخامس :لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات واكثر المسافة 1600م درع مجموعة المرجان القابضة

وفاز بهذا الشوط الفرس دوحة العليا للمالك ابناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي وقام بتسليم الدرع الأستاذ صالح بن عبد الله بن محفوظ مسؤول العلاقات العامة بمجموعة المرجان وتسلم الدرع المدرب الشريف خالد العبدلي .

الشوط السادس للخيل العربي إنتاج مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات واكثر المسافة 1600م كأس مجموعة المرجان القابضة

وفاز بهذا الشوط الجواد حفيد دورمان للمالك ماجد بن عبد الرحمن السهلي وقام بتسليم الكأس نيابة عن الشيخ عبد الرحمن خالد بن محفوظ رئيس مجلس إدارة مجموعة المرجان القابضة الأستاذ الأستاذ صالح بن عبد الله بن محفوظ مسؤول العلاقات العامة بمجموعة المرجان وتسلمه المالك ماجد السهلي .

كما قام عضو اللجنة التنفيذية معالي الفريق طلال بن محسن عنقاوي بتقديم درع تذكاري للشيخ عبد الرحمن خالد بن محفوظ رئيس مجلس إدارة مجموعة المرجان القابضة تسلمه نيابة عنه الأستاذ صالح بن عبد الله بن محفوظ مسؤول العلاقات العامة بمجموعة المرجان القابضة وحضر الحفل جمهور كبير من محبي وعشاق رياضة الفروسية .