الدكتور زمان هنأ أعضاء نادي المسرح بـ”الاكتساح الإبداعي” جامعة الطائف تحصد أبرز جوائز المهرجان المسرحي للجامعات

حصدت جامعة الطائف أبرز جوائز المهرجان المسرحي للجامعات في دورته الأولى التي استضافتها جامعة الملك خالد بأبها.

ونالت “مسرحية نعش” المقدمة من نادي المسرح بجامعة الطائف جائزة أفضل عرض مسرحي، كما نال المخرج مساعد الزهراني جائزة أفضل مخرج، والممثل بدر الغامدي، جائزة أفضل ممثل، فيما نال الممثل عمر قاضي جائزة تقديرية في التمثيل.

وبارك مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، “الاكتساح الإبداعي” الذي حققه فريق المسرح بالجامعة لجوائز المهرجان المسرحي للجامعات، معرباً باسمه وباسم الجامعة ومنسوبيها عن شكره وفخره بأعضاء الفريق “المبدعين”، واصفاً إياهم بأنهم القدوة في التميز.

وأكد مدير جامعة الطائف دعم الجامعة لتحويل النشاط اللامنهجي للمسرح إلى نشاط منهجي يتسم بالاحترافية ويتميز بالإبداع، وجعله جزءاً من طبيعة العمل المؤسسي.

وأوضح الدكتور زمان أن رؤية الجامعة، التي تبنتها من خلال مبادراتها التطويرية، تؤكد أن النشاط اللامنهجي بأشكاله المختلفة والمسرح تحديداً جزء أساسي من تشكيل الشخصية المتكاملة للطالب، وقال: “نقدر الخبرات التي يتعرض لها الطالب في الجامعة، ونعتبرها جزءاً مكملاً للعملية الأكاديمية والتعليمية بمفهومها الواسع جداً، الذي من المفترض أن تقوم عليه الجامعة”.

وأعرب عن شكره لمنسوبي عمادة شؤون الطلاب في الجامعة، لجهودهم المتميزة في دعم وتشجيع الأنشطة الطلابية، بما فيها النشاط المسرحي.

من جانبه، أكد عميد شؤون الطلاب في جامعة الطائف الدكتور بندر البقمي، أن فوز الفريق المسرحي بالجامعة بأبرز جوائز مهرجان المسرح الجامعي الأول يأتي امتداداً لنجاحاته السابقة في الفوز بمسابقات مسرحية عدة داخل المملكة وخارجها، منها الفوز بجوائز مهرجان الجنادرية المسرحي لعامين متتاليين، وكذلك فوزه بجوائز مهرجان المسرح الجامعي الخليجي الرابع، الذي استضافته جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان في العام الماضي ٢٠١٦.

وأشار الدكتور البقمي إلى أن الفريق المسرحي بالجامعة يضم مجموعة من الطلاب المبدعين من كليات مختلفة، من بينهم مجموعة من الطلاب المستجدين، لافتاً إلى أن الفريق يحظى بمتابعة مدير الجامعة ودعمه، معرباً عن شكره وتقديره لهذه المتابعة والدعم.