“مفاجآت شريرة” بشأن “جالاكسي إس 9”

إذا كنت تعتقد أنك تعرف الكثير من المعلومات بخصوص الهاتف الجديد، الذي ستطرحه شركة سامسونغ الكورية الجنوبية العام المقبل، فمن الأفضل أن تراجع هذه التسريبات الجديدة “الصادمة”.

وتستعد “سامسونغ” لإطلاق “غالاكسي إس 9″، في أعقاب نجاح هاتفها “إس 8” الذي طرحته في الأسواق شهر مارس من العام الجاري.

ووفق ما ذكره موقع “فوربس” فإن الشركة تخبئ “مفاجآت وصفتها بـ”الشريرة” لعشاق غالاكسي، بالرغم من أنها ماتزال متحفظة إلى حدود الساعة على المعلومات التي تخص هاتفها الجديد.

وسربت صفحة “آيس يونيفيرس” على موقع “تويتر” بعض المعطيات حول الهاتف الجديد، حيث قالت إن “المستخدمين لا يجب أن ينتظروا شكلا جديدا”، مضيفة “من المستبعد جدا أن تغير سامسونغ شكل إس 9، إذ سيشبه إلى حد ما الهاتف السابق غالاكسي إس 8”.

وأضافت أن الهاتف سيضم كاميرا مزدوجة العدسة، كما هو الحال بالنسبة للهاتف “نوت 8”.

خصائص الهاتف الداخلية قد تشهد بعض التحسينات، إذ من المرتقب أن تعتمد سامسونغ على معالج “أوكتا كور” ذي الثماني نواة، كما سيتوفر على رام بسعة 4 غيغا مع أحدث نسخة من نظام التشغيل “أندرويد”.

ومن المرتقب أن يجري إطلاق “إس 9” شهر فبراير أو مارس المقبلين، على أن يطرح في الأسواق في نهاية مارس أو بداية أبريل.