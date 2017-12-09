 مقتل وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال في الضفة وغزة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مقتل وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال في الضفة وغزة

مقتل وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال في الضفة وغزة
المناطق - وكالات

قتل 3 أشخاص، وأصيب العشرات بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات قرب الشريط الحدودي شرقي قطاع غزة والضفة الغربية، حسب ما قالت مصادر طبية فلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في بيان، “استشهد الشاب ياسر سكر (32 عاما) برصاص الاحتلال خلال المواجهات شرق مدينة غزة”.

وفي بيان لاحق، فال القدرة “استشهد الشاب إبراهيم أبو ثريا (29 عاما) بطلق في الرأس خلال مواجهات مع الاحتلال شرق غزة”.

وفي الضفة الغربية، أكدت مصادر مقتل باسل مصطفى إسماعيل (24 عاما) إثر إصابته بعيار ناري في الصدر خلال مواجهات في بلدة عنانا الملاصقة لمدينة القدس.

وأشار القدرة إلى أن إجمالي الإصابات التي وقعت، الجمعة، في قطاع غزة وصل إلى 82 إصابة، منها 5 خطيرة. وأكد أن الإصابات كانت جميعها “بالرصاص الحي”.

وتظاهر عشرات الآلاف، في قطاع غزة رفضا لاعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتوجه مئات الشبان إلى الشريط الحدودي شرقي القطاع، حيث عبروا عن غضبهم عبر رشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة.

 

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