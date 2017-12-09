 شاهد.. جنود الاحتلال يمطرون شابا بالرصاص.. ويردوه قتيلا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. جنود الاحتلال يمطرون شابا بالرصاص.. ويردوه قتيلا

شاهد.. جنود الاحتلال يمطرون شابا بالرصاص.. ويردوه قتيلا
المناطق - وكالات

نشرت قناة “العربية” مشهداً مأساوياً لإطلاق الرصاص على شاب فلسطيني، وأصيب بجروح خطيرة، ونقل على إثرها إلى المستشفى لكنه فارق الحياة بعد ساعات.

وقال شهود عيان إن “الشاب تقدم من أحد الجنود الذين انتشروا عند تقاطع طرق شمال مدينة رام الله حيث اندلعت مواجهات، وحاول طعنه أربع مرات”. وأضافوا “عند محاولته الهرب أطلق الجنود عليه النار”.

ورصد مقطع الشاب وهو يقف على بعد أمتار بعد محاولة الطعن، وإطلاق ثلاث رصاصات عليه. ونقل الشاب بواسطة سيارة إسعاف فلسطينية إلى مشفى في رام الله، وذكرت مصادر طبية أن حالته في غاية الخطورة.

وحاول جيش الاحتلال منع سيارات الإسعاف من نقل المصاب، بهدف اعتقاله، مصادرا مفاتيح ثلاث سيارات إسعاف تواجدت بالقرب منه، غير أن رجال الإسعاف حملوه وساروا به ثم نقلوه بسيارة.

 

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