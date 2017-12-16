تصاعد العملية العسكرية ضد الحوثيين في شبوة.. وتقدم كبير للجيش الوطني والمقاومة

تتصاعد العملية العسكرية في اليمن ضد الميليشيات الحوثية في محافظة شبوة، وسط تقدم كبير للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لاسيما في جبهة مديريتي عسيلان وبيحان بالمحافظة.

وفي هذا السياق، أشار قائد محور بيحان في الجيش اليمني اللواء مفرح حيبح المرادي في تصريح لمراسل “الحدث”، اليوم الجمعة، أن معظم مديريات بيحان تحررت باستثناء بعض القرى الصغيرة، وذلك بسبب حرص الجيش اليمني على حياة المدنيين المتواجدين فيها. كما أعلن عن أسر العشرات من ميليشيات الحوثي.

وأضاف أن دعم التحالف العربي ساعد بتحرير غالبية مدينة بيحان.