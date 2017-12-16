المرور ينفذ حملته الرابعة ضد الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة

نفذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة اليوم الحملة الميدانية الرابعة لضبط المركبات المخالفة التي تستهدف الوقوف في الاماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وسحبها وإحالة المخالفين الى الهيئات المرورية لتطبيق النظام بحقهم.

وتأتي هذة الحملة ضمن خطة الادارة العامة للمرور الميدانية لترسيخ ثقافة احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لدى كافة قائدي المركبات.

ودعت في الوقت نفسه الجميع الى التعاون وعدم الوقوف فيما خصص من مواقف محدوده لذوي الاحتياجات الخاصة مؤكده في الوقت نفسه أنها سوف تواصل هذه الحملة للحفاظ على حقوق قائدي المركبات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تجدر الاشارة إلى أن ادارات المرور بكافة مناطق المملكة قد ضبطت حتى اليوم اكثر٤١٣مركبة مخالفة وتم تطبيق النظام بحق قائديها.