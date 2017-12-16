 شاهد.. تظاهرات الأحواز ضد نظام طهران للأسبوع الثاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. تظاهرات الأحواز ضد نظام طهران للأسبوع الثاني

شاهد.. تظاهرات الأحواز ضد نظام طهران للأسبوع الثاني
المناطق - وكالات

للأسبوع الثاني يتظاهر الأحوازيون احتجاجا على ما يتعرضون له على يد السلطات الإيرانية التي زادت من ممارساتها التعسفية واضطهادها رغم تصريحات أدلى بها مسؤولون تحذر من الحرمان المتعمد ونهب الأراضي وتجفيف مياه الأنهار.

وتداول نشطاء أحوازيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إيرانية في الداخل والخارج قبل يومين، مقطع فيديو للنائب في البرلمان الإيراني عن مدينة الخفاجية جنوب غرب إيران، قاسم ساعدي، يهاجم فيها مساعد الرئيس حسن روحاني ورئيس منظمة البيئة عيسى كلانتر بطريقة غير مسبوقة حيث يقول له: سياساتكم تشبه سياسات اليهود (ضد الفلسطينيين).

وكشف ساعدي خلال مهاجمته ضد المسؤول في حكومة روحاني عن أن كلانتر وقع على وثيقة لنقل مياه أنهار الأحواز إلى وسط إيران، حيث اتهم النائب العربي الأحوازي أن الوثيقة غير مسبوقة وظلم كبير بحق العرب، خصوصا أن الأراضي التي كانت صالحة للزراعة تتعرض للتصحر بطريقة ممنهجة بسبب توجيه المياه إلى الأقاليم الأخرى.

ودعا ساعدي في مقطع فيديو آخر وفقا لـ”العربية”، الجماهير الأحوازية إلى الخروج بمظاهرات ضد سياسات الحكومة.

 

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