 “مقصلة” الزعيم المجنون تطيح بأحد كبار مساعديه.. اختفى في ظروف غامضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“مقصلة” الزعيم المجنون تطيح بأحد كبار مساعديه.. اختفى في ظروف غامضة شاهد.. تظاهرات الأحواز ضد نظام طهران للأسبوع الثاني تصاعد العملية العسكرية ضد الحوثيين في شبوة.. وتقدم كبير للجيش الوطني والمقاومة المرور ينفذ حملته الرابعة ضد الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة شاهد.. جنود الاحتلال يمطرون شابا بالرصاص.. ويردوه قتيلا مقتل وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال في الضفة وغزة “مفاجآت شريرة” بشأن “جالاكسي إس 9” الدكتور زمان هنأ أعضاء نادي المسرح بـ”الاكتساح الإبداعي” جامعة الطائف تحصد أبرز جوائز المهرجان المسرحي للجامعات  حفيد دورمان يهدي ماجد السهلي كأس مجموعة المرجان القابضة   السينما السعودية تستعد لانطلاقتها الأولي 2018.. ” نجد ” أول فيلم سعودي بطولة سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد أمير الباحة يقوم بزيارات مفاجئة لعدد من القطاعات الأمنية بالمنطقة امرأة صينية توجه ضربة جديدة لـ”آيفون X” !

“مقصلة” الزعيم المجنون تطيح بأحد كبار مساعديه.. اختفى في ظروف غامضة

المناطق - وكالات

واحد من كبار مساعدي الدكتاتور الكوري_الشمالي، كيم جونغ أون، في “اللجنة المركزية لحزب العمال” اختفى عن الحياة العامة منذ 10 أكتوبر الماضي، ولم يعد يظهر له أثر، لذلك تكهنوا بأن الجنرال هوانغ بيونغ سو، وهو أيضا بمنصب نائب مارشال، المعتبر أعلى المناصب العسكرية بعد القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمت تصفيته بإحدى الطرق الوحشية.

ووفقا لما نقلته “العربية”، فإن المختفي كان أحد 4 أشخاص ظهروا في صورة بجوار كيم جونغ- أون في دعاية الدولة للتباهي بالتجربة النووية السادسة للنظام بسبتمبر الماضي، ويعتقدون أنه طرد من الحزب، وسط مزاعم بتلقيه رشوة، فيما زجت السلطات بنائبه كيم وون- هونغ في السجن.

صحيفة “جنغ أنغ إلبو” الكورية الجنوبية ذكرت عن الجنرال الذي إذا تم طرده بالفعل من حزب العمال “فهذا يعني عملياً نهاية حياته السياسية، وربما تصفيته بوحشية كالمعتاد”، كما ظهرت أنباء لأول مرة قبل شهر عن وفاته، أثناء إحاطة برلمانية من الاستخبارات الكورية الجنوبية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>