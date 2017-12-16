“مقصلة” الزعيم المجنون تطيح بأحد كبار مساعديه.. اختفى في ظروف غامضة

واحد من كبار مساعدي الدكتاتور الكوري_الشمالي، كيم جونغ أون، في “اللجنة المركزية لحزب العمال” اختفى عن الحياة العامة منذ 10 أكتوبر الماضي، ولم يعد يظهر له أثر، لذلك تكهنوا بأن الجنرال هوانغ بيونغ سو، وهو أيضا بمنصب نائب مارشال، المعتبر أعلى المناصب العسكرية بعد القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمت تصفيته بإحدى الطرق الوحشية.

ووفقا لما نقلته “العربية”، فإن المختفي كان أحد 4 أشخاص ظهروا في صورة بجوار كيم جونغ- أون في دعاية الدولة للتباهي بالتجربة النووية السادسة للنظام بسبتمبر الماضي، ويعتقدون أنه طرد من الحزب، وسط مزاعم بتلقيه رشوة، فيما زجت السلطات بنائبه كيم وون- هونغ في السجن.

صحيفة “جنغ أنغ إلبو” الكورية الجنوبية ذكرت عن الجنرال الذي إذا تم طرده بالفعل من حزب العمال “فهذا يعني عملياً نهاية حياته السياسية، وربما تصفيته بوحشية كالمعتاد”، كما ظهرت أنباء لأول مرة قبل شهر عن وفاته، أثناء إحاطة برلمانية من الاستخبارات الكورية الجنوبية.