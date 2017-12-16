“الزكاة”: لا استثناءات للسلع الغذائية من الضريبة المضافة

أكد مصدر في الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الهيئة لم تبدأ بعد في إصدار اللائحة التنفيذية للفواتير الإلكترونية.

وأكد المصدر، وفقا لـ”الاقتصادية” أنها ستفرض 5 في المائة على جميع السلع الغذائية بما فيها الأساسية دون استثناء، مشيرا إلى أن الاتفاقية الخليجية، أعطت لكل دولة عضو الحق في فرض النسبة الأساسية من الضريبة على السلع الغذائية الأساسية أو إخضاع قائمة محددة من هذه السلع بنسبة صفر.

وحثت “الزكاة والدخل” دعوتها للمنشآت التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المملكة وتتخطى إيراداتها السنوية 375 ألف ريال، إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، وذلك تجنباً لتعرضها إلى جملة من العقوبات والغرامات التي نص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة.

أما المنشآت التي تراوح إيراداتها السنوية بين 187.5 ألف ريال و375 ألف ريال فيكون تسجيلها اختيارياً، بينما تم إعفاء المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.5 ألف ريال عن التسجيل في الضريبة.

والتزمت السعودية بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5 في المائة بدءاً من ‏‏1 يناير 2018. وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك.