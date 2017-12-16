 “الزكاة”: لا استثناءات للسلع الغذائية من الضريبة المضافة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الزكاة”: لا استثناءات للسلع الغذائية من الضريبة المضافة “مقصلة” الزعيم المجنون تطيح بأحد كبار مساعديه.. اختفى في ظروف غامضة شاهد.. تظاهرات الأحواز ضد نظام طهران للأسبوع الثاني تصاعد العملية العسكرية ضد الحوثيين في شبوة.. وتقدم كبير للجيش الوطني والمقاومة المرور ينفذ حملته الرابعة ضد الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة شاهد.. جنود الاحتلال يمطرون شابا بالرصاص.. ويردوه قتيلا مقتل وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال في الضفة وغزة “مفاجآت شريرة” بشأن “جالاكسي إس 9” الدكتور زمان هنأ أعضاء نادي المسرح بـ”الاكتساح الإبداعي” جامعة الطائف تحصد أبرز جوائز المهرجان المسرحي للجامعات  حفيد دورمان يهدي ماجد السهلي كأس مجموعة المرجان القابضة   السينما السعودية تستعد لانطلاقتها الأولي 2018.. ” نجد ” أول فيلم سعودي بطولة سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد أمير الباحة يقوم بزيارات مفاجئة لعدد من القطاعات الأمنية بالمنطقة

“الزكاة”: لا استثناءات للسلع الغذائية من الضريبة المضافة

“الزكاة”: لا استثناءات للسلع الغذائية من الضريبة المضافة
المناطق - الرياض

أكد مصدر في الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الهيئة لم تبدأ بعد في إصدار اللائحة التنفيذية للفواتير الإلكترونية.

وأكد المصدر، وفقا لـ”الاقتصادية” أنها ستفرض 5 في المائة على جميع السلع الغذائية بما فيها الأساسية دون استثناء، مشيرا إلى أن الاتفاقية الخليجية، أعطت لكل دولة عضو الحق في فرض النسبة الأساسية من الضريبة على السلع الغذائية الأساسية أو إخضاع قائمة محددة من هذه السلع بنسبة صفر.

وحثت “الزكاة والدخل” دعوتها للمنشآت التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المملكة وتتخطى إيراداتها السنوية 375 ألف ريال، إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، وذلك تجنباً لتعرضها إلى جملة من العقوبات والغرامات التي نص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة.

أما المنشآت التي تراوح إيراداتها السنوية بين 187.5 ألف ريال و375 ألف ريال فيكون تسجيلها اختيارياً، بينما تم إعفاء المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.5 ألف ريال عن التسجيل في الضريبة.

والتزمت السعودية بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5 في المائة بدءاً من ‏‏1 يناير 2018. وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>