“سابك” تعوض موظفيها من تطبيق الضريبة المضافة

أعلنت شركة سابك تعديل سياستها الداخلية فيما يخص القيمة المضافة، التي من المقرر تطبيقها يوم 1 يناير من العام المقبل 2018.

وأوضحت الشركة أنه في إطار التزامنها بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، تم تقويم الأثر على تعويضات ومزايا الموظفين وتعديل السياسة الداخلية وفقا لذلك.

وقامت الشركة بتعويض الموظفي في تذاكر الطيران، والسكن داخل المملكة وفي الإمارات، علاوة على النقل داخل المملكة أو الإمارات.

أما الطعام والمصاريف الأخرى وبرنامج التملك السكني وبرنامج القرض السكني ورسوم التكاليف الدراسة، وتذاكر الطيران لغير السعوديين، غير مشمولة بالتعديلات الجديدة.